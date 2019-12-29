Президент Эстонии рассказала, что ее внуки ходят в русский детский сад

"Мои внуки вообще ходят в русский детский сад. Именно потому, что в нашей семье семилетний ребенок, знающий один язык, считается неразумным расточительством. Уже в детстве он должен освоить хотя бы еще один, а лучше - два языка. Мои младшие дети говорят на трех языках с детсадовского возраста. Я ценю языковое богатство", - заявила она в интервью телеканалу.

Кроме того, она рассказала и о том, как однажды собственный сын заставил ее задуматься о том, что ситуацию с правами русскоязычных жителей Эстонии следует широко обсуждать.

"Однажды, придя из школы, он [сын Кальюлайд] спросил: "Мама, почему в Эстонии плохо быть русским?". Тогда я вдруг осознала, что и я просто приняла образ мыслей некоторых людей в Эстонии: дескать, раз ты русский, то это плохо. Мой ребенок был чистым листом, приехав в Эстонию из мультикультурной общины, и этот вопрос возник у него за какие-то два месяца. Значит, где-то это кроется. И значит, мы должны говорить об этом".

Ранее министр образования и науки страны Майлис Репс заявила, что все детские сады в Эстонии в будущем станут хотя бы частично эстоноязычными, сообщает ТАСС.