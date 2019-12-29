СГД: торговцы нелегальными сигаретами стали лучше маскироваться

По данным проведенных компанией KPMG исследований нелегального рынка табачных изделий, за последние пять лет доля нелегальных сигарет в обороте в Латвии уменьшилась почти в два раза - с 29,8% в 2014 году до 16%-17% в этом году. Нелегальный оборот уменьшается и в ЕС в целом, но менее стремительно, потому что в других странах уровень контрабанды и раньше был более низким.

Таможенное управление СГД за 11 месяцев изъяло 54,3 млн сигарет и 48 097 кг табака, что эквивалентно 68,7 млн сигарет.

Дополнительно управление налогово-таможенной полиции СГД в начатых по своей инициативе уголовных процессах изъяло 24,2 млн сигарет. Тем самым устранен ущерб для государства в размере 23,7 млн евро.

В 2018 году общее количество изъятых СГД табачных изделий составило 159,4 млн. Было изъято 142,5 млн сигарет и 11 828 кг табака, что эквивалентно 16,9 млн сигарет.

Примерно 85% всех контрабандных сигарет было изъято в Риге и в Латгале, у границы с Россией и Белоруссией. Больше всего сигарет изъято в товарных поездах - в грузах каменного угля, щепы, удобрений, сельскохозяйственных гранул и др.

Перевозка нелегальных сигарет тщательно планируется, их упаковывают в материалы, слабо поддающие сканированию.

Также контрабандисты стали перевозить сигареты меньшими партиями, чем раньше.

Среди контрабандных сигарет больше всего белорусских, но растет доля и украинских табачных изделий.