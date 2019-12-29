Фёдор Емельяненко в первом раунде нокаутировал бывшего чемпиона UFC

Поединок закончился в первом раунде. Емельяненко сразу же захватил инициативу и на 2:45 минуте отправил в нокаут Джексона, который рухнул на канвас и не смог продолжить поединок. Правда, всё это было очень похоже на постановочный бой. Судите сами:

Поединок с Джексоном в Японии - первый из трёх боёв Емельяненко по новому контракту с Bellator. Впереди у Фёдора бой в Европе (август/сентябрь 2020-го), а затем заключительный бой в Москве. Похоже, организаторы решили отблагодарить Фёдора за выдающуюся карьеру и устроили ему победный прощальный тур.