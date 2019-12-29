Бывшая кандидат в мэры Риги Новицка готова стартовать на выборах по списку Бурова

Член правления партии "Честь служить Риге" (ЧСР) Диана Новицка, которая на прошлых выборах выла выдвинута в кандидаты на должность мэра Риги от партии "От сердца Латвии", по списку ЧСР планирует принять участие и в возможных внеочередных выборах в Рижскую думу, сообщает агентство LETA.
Она присоединилась к ЧСР, так как поддерживает "новую политику" политической силы и сама выступает за создания "новой Риги", развивая город. Новицка подала партии свою заявку о желании стартовать на внеочередных выборах, которые могут пройти в Риге. Однако о том, на каком месте она будет в списке, она сказать не смогла, так как список будет создаваться в начале будущего года. Председателя Рижской думы Олега Бурова как лидера списка ЧСР она поддерживает.
Член правления ЧСР признала, что старт в объединенном списке с другими политическими силами может быть возможен лишь в том случае, если у них совпадают избирательные программы, и об этом будет принимать решение правление партии.
На сайте "Честь служить Риге" Новицка заявлена как предприниматель и активист городской среды. Она является коммерческим директором компании Veiters korporācija, изучала социологию и менеджмент в Рижском университете имени Страдиня. Карьеру в политике она начала в 2013 году.
По данным Firmas.lv, в правлении "От сердца Латвии" она работала с мая 2014 года по июнь 2018 года. В свою очередь в правление ЧСР она была назначена в ноябре прошлого года.