Бывшая кандидат в мэры Риги Новицка готова стартовать на выборах по списку Бурова

Она присоединилась к ЧСР, так как поддерживает "новую политику" политической силы и сама выступает за создания "новой Риги", развивая город. Новицка подала партии свою заявку о желании стартовать на внеочередных выборах, которые могут пройти в Риге. Однако о том, на каком месте она будет в списке, она сказать не смогла, так как список будет создаваться в начале будущего года. Председателя Рижской думы Олега Бурова как лидера списка ЧСР она поддерживает.