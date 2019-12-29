40 дней в коме после ножевого в сердце. А потом он победил Емельяненко и выиграл ЧМ по самбо

Болгарский боец Благой Иванов - один из них, но образ воина и знакомство с компанией неадекватов едва не отправили его на кладбище преждевременно, пишет Eurosport.

Благой Иванов родился в семье чемпиона Болгарии по самбо – отец отдал его в единоборства уже в ранние годы. Он одерживал победы на международных турнирах по дзюдо и чемпионате балканских стран, и в 23 года стал чемпионом страны.

Однако Иванов решил уйти в самбо, и это позволило ему в 2008 году одержать невероятную победу - в возрасте 24 лет спортсмен приехал на чемпионат мира в Санкт-Петербург и в полуфинале победил Федора Емельяненко – действующего чемпиона мира и сильнейшего бойца Pride – на тот момент крупнейшей организации ММА.

"Он начал с хорошего удара, попал в первую минуту, но потом я сделал бросок за четыре балла и удержание – так и выиграл. Это был тяжелый бой", – с улыбкой вспомнил Благой спустя 11 лет. После успеха в этом поединке Иванов без проблем в финале победил малоизвестного немца Яноша Штефана.

Eurosport отмечает, что в тот период он также выступал в ММА. Особо резонансной получилась схватка с японцем Кадзуюки Фудзитой: Благой в первых двух раундах сломал обе руки, но победил раздельным решением судей. Затем последовали несколько боев в Bellator, но потом произошел эпизод, который навсегда отложился в памяти Иванова и его близких.

26 февраля 2012 года Благой отдыхал с двумя друзьями в баре Ice в центре Софии. Ранним утром в заведение ворвались головорезы – началась драка трое против десятерых, и один из нападавших ударил бойца ножом в область подмышки. Отбив атаку и истекая кровью, Иванов поймал такси и поспешил в ближайшую больницу, на пороге которой и потерял сознание.

Лезвие прошло сквозь легкое и застряло в миллиметрах от сердца. Врачи и шесть часов интенсивной терапии с последующим пятидневным лечением привели Иванова в норму, после чего его отпустили домой. Но 12 марта состояние бойца резко ухудшилось, и его снова госпитализировали, сообщает Eurosport.

Оказалось, что грязь с острия ножа вызвала заражение, и врачам пришлось экстренно ввести спортсмена в медикаментозную кому.

В этом состоянии спортсмен провел 40 дней.

"Первое, что спросил у врачей: "Когда смогу снова драться? Но врачи сказали, что драться пока нельзя. Хотя мысленно я повторял себе, что вернусь в ММА сильнее после произошедшего", - рассказал потом Иванов.

Восстановление после комы заняло еще полтора месяца. За это время боец сильно потерял в весе – на первом видео после выписки походил на человека, который ни разу не бывал в спортзале.

"Думал, что, возможно, больше никогда не смогу драться, но стал сильнее – не только физически, но и психологически", – рассказал Иванов.

Выяснилось, что главарем банды и мерзавцем, который едва не нанес роковой удар, оказался человек с криминальным прошлым по прозвищу Dampela (Гантель). До нападения он привлекался за наркоторговлю и махинации с регистрацией автомобилей.

Иванову потребовалось более полутора лет, чтобы набрать форму и вернуться в ММА. Тогда было невозможно поверить, что болгарин не только поднимется на прежний уровень, но и перешагнет через свою же планку.

Однако это произошло – после серии из 11 побед впервые он проиграл лишь в мае 2014-го, уступив удушающим Александру Волкову, отмечает Eurosport.