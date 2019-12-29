Полиция не констатировала злонамеренного поджога на Андрейосте

Госполиция в связи с пожаром начала ведомственную проверку, чтобы выяснить обстоятельства происшедшего. По словам Гжибовски, признаков злонамеренного поджога не выявлено, и, возможно, причиной пожара являются неосторожные действия с огнем.

Как сообщалось, в субботу вечером в Риге, на Андрейсале, горел склад автопокрышек, и в окрестностях возникло сильное задымление.

Видео: Пожар на Андрейосте

В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) агентству LETA сообщили, что в 22.33 поступил вызов на ул. Андрейостас, где горел ангар.

Распространение огня удалось ограничить в час ночи, а ликвидирован пожар был сегодня в 5.42 утра.

На месте происшествия работали десять специализированных пожарных автомашин и 41 пожарный. Примерная площадь горения составила 750 кв.м.

Перед прибытием пожарных из ангара собственными силами эвакуировался один человек, который был передан врачам неотложной помощи.

Во время работ по тушению пострадал один пожарный, а из расположенных рядом общественных зданий было эвакуировано 145 человек.

По данным Государственной службы окружающей среды, горел склад предприятия Remik по адресу ул. Андрейостас, 16.