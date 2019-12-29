Полиция не констатировала злонамеренного поджога на Андрейосте

Госполиция не констатировала злонамеренного поджога на складе покрышек на Андрейосте, где вчера произошел пожар, сообщила агентству LETA представитель Госполиции Гита Гжибовска.
Госполиция в связи с пожаром начала ведомственную проверку, чтобы выяснить обстоятельства происшедшего. По словам Гжибовски, признаков злонамеренного поджога не выявлено, и, возможно, причиной пожара являются неосторожные действия с огнем.
Как сообщалось, в субботу вечером в Риге, на Андрейсале, горел склад автопокрышек, и в окрестностях возникло сильное задымление.
Видео: Пожар на Андрейосте
В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) агентству LETA сообщили, что в 22.33 поступил вызов на ул. Андрейостас, где горел ангар.
Распространение огня удалось ограничить в час ночи, а ликвидирован пожар был сегодня в 5.42 утра.
На месте происшествия работали десять специализированных пожарных автомашин и 41 пожарный. Примерная площадь горения составила 750 кв.м.
Перед прибытием пожарных из ангара собственными силами эвакуировался один человек, который был передан врачам неотложной помощи.
Во время работ по тушению пострадал один пожарный, а из расположенных рядом общественных зданий было эвакуировано 145 человек.
По данным Государственной службы окружающей среды, горел склад предприятия Remik по адресу ул. Андрейостас, 16.
Andrejostas ielā Rīgā deg angārs. Notikuma vietā izveidojies spēcīgs sadūmojums un pastāv uguns izplatīšanās draudi. Foto no netālu dzīvojoša iedzīvotāja. Dūmi esot dramatiski. VUGD aicina netuvoties un aizvērt logus vietējiem iedzīvotājiem pic.twitter.com/iq8zQKNyx1— Dana France (@caciks) December 28, 2019