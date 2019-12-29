Они просто боялись нас: хоккеист сборной России U-20 сравнил канадцев с латышами

"Команда победила. Мы никогда не побеждали Канаду 6:0. Канадцы боялись идти в единоборства, боялись нас. Такое впечатление, что это были не канадцы. Пусть плохо спят ночью, думают о своей игре. Как они сыграли как какие-то латыши, я не знаю. Они просто грубо говоря обосрались сегодня и все", - заявил Замула журналисту "Спорт-Экспресса" Алексею Шевченко.