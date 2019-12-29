Они просто боялись нас: хоккеист сборной России U-20 сравнил канадцев с латышами

Хоккеист сборной России U-20 Егор Замула после уверенной победы в элитном дивизионе чемпионата мира над канадцами сравнил соперников с латышами, которые не могут оказать никакого сопротивления.
Российские юниоры в субботу со счетом 6:0 разгромили сборную Канады, одержав первую победу на турнире. В своем первом матче на ЧМ россияне со счетом 3:4 уступили хозяевам чехам.
"Команда победила. Мы никогда не побеждали Канаду 6:0. Канадцы боялись идти в единоборства, боялись нас. Такое впечатление, что это были не канадцы. Пусть плохо спят ночью, думают о своей игре. Как они сыграли как какие-то латыши, я не знаю. Они просто грубо говоря обосрались сегодня и все", - заявил Замула журналисту "Спорт-Экспресса" Алексею Шевченко.
19-летний Замула представляет клуб Западной хоккейной лиги (WHL) "Калгари Хитмен". Пока что в двух матчах чемпионата мира он отличился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.