Украина и пророссийские сепаратисты обменялись пленными

Обмен начался на контрольно-пропускном пункте "Майорск" на линии соприкосновения в Донбассе и завершился только после обеда.

Ранее информацию об обмене пленными подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Киев планировал передать 87 человек и вызволить 55, в итоге было обменено больше человек - 123 на 77, сообщили российские СМИ со ссылкой на пророссийских сепаратистов.

Как уже стало известно ранее, более десяти человек отказались возвращаться на подконтрольную сепаратистам территорию. Сейчас "Интерфакс" сообщает, что по меньшей мере двое из списка Киева решили остаться в Донецке.