Украина и пророссийские сепаратисты обменялись пленными

Украина и сепаратисты впервые за два года обменялись пленными. Киев и самопровозглашенные ЛНР и ДНР передали друг другу десятки человек, включая бойцов подразделения "Беркут", обвиняемых в расстреле людей на Майдане в феврале 2014 года, сообщает ВВС.
Обмен начался на контрольно-пропускном пункте "Майорск" на линии соприкосновения в Донбассе и завершился только после обеда.
Ранее информацию об обмене пленными подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.
Киев планировал передать 87 человек и вызволить 55, в итоге было обменено больше человек - 123 на 77, сообщили российские СМИ со ссылкой на пророссийских сепаратистов.
Как уже стало известно ранее, более десяти человек отказались возвращаться на подконтрольную сепаратистам территорию. Сейчас "Интерфакс" сообщает, что по меньшей мере двое из списка Киева решили остаться в Донецке.
Напомним, вооруженный конфликт на востоке Украины начался после проевропейской революции в Киеве в 2014 году и аннексии Крыма, за которую США и Европа наложили на Россию санкции.