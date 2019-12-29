Финляндия ужесточает условия покупки недвижимости иностранцами

Дело в том, что в силу вступает закон, согласно которому граждане из-за пределов Евросоюза и Европейской экономической зоны не смогут купить недвижимость в Финляндии без лицензии.

Все покупатели недвижимости из-за пределов ЕС и ЕЭС будут обязаны предоставить специальное разрешение, выданное министерством обороны. Законы касаются, в частности, граждан России.

Министерство обороны может не разрешить сделку по соображениям госбезопасности.

На практике закон касается, к примеру, недвижимости вблизи авиабаз, радиолокационных станций и продовольственных резервов.