В Алуксне замечен бродящий по снегу аист

В Алуксне был заблудившийся аист, который бродил по заснеженным улицам, сообщил в Facebook ведущий новостей погоды LTV Том Брицис.
Несмотря на то, что большая часть аистов на зиму обычно улетает в Африку, орнитологи поясняют, что это не уникальное явление. Конечно, это не характерно для этих птиц, но ежегодно в Латвии на зиму какие-то аисты остаются.
То, почему аист решает остаться в Латвии, сказать сложно. Возможностей выжить в латвийских условиях у птицы мало, однако часто заботу об аистах берут на себя люди.
Этот вид птиц относительно легко кормить - они едят практически все, однако в случае, если они привыкли к человеку, то могут стать агрессивными. В таких ситуациях орнитологи советуют оставить все на волю природы.