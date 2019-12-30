Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 30 декабря по 5 января 2020 года
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Василиса Володина - популярная российская телеведущая и астролог, известная своими точными прогнозами. Ее советы помогут завершить 2019 год и провести первые дни 2020-го удачно. Это очень важный период, ведь начинается новый год, новое десятилетие.
Многие люди будут очень воодушевленными на этой волшебной неделе.
Звезды и планеты поспособствуют тому, чтобы переход в новый год прошел гладко, но для этого придется избавиться от обид и злобы.
Необходимо очиститься от всего лишнего и встретить Новый 2020 год в хорошем расположении духа. Это главная задача для всех нас, уверяет астролог.