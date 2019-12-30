Пн, 30.12.2019
В последние полгода моего пребывания процедура приемки ужесточилась. Когда привозили новый этап и его пропускали сквозь строй дубинок, очень громко включалась музыка на КП, чтобы не были слышны крики. Сергей Кривов, один из осужденных по "болотному делу"

Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 30 декабря по 5 января 2020 года

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Овен

ФОТО: instagram.com/vasilisa.volodina

Василиса Володина - популярная российская телеведущая и астролог, известная своими точными прогнозами. Ее советы помогут завершить 2019 год и провести первые дни 2020-го удачно. Это очень важный период, ведь начинается новый год, новое десятилетие.

Многие люди будут очень воодушевленными на этой волшебной неделе.

Звезды и планеты поспособствуют тому, чтобы переход в новый год прошел гладко, но для этого придется избавиться от обид и злобы.

Необходимо очиститься от всего лишнего и встретить Новый 2020 год в хорошем расположении духа. Это главная задача для всех нас, уверяет астролог.

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Овен

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