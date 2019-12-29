Меры налогового контроля принесли плоды в размере 59 млн евро

В том числе 57,2 млн евро в бюджет дополнительно начислено в результате налоговых аудитов, 1,7 млн евро - в ходе проверок соответствия данных, а 0,2 млн евро - в результате принятых СГД решений об уточнении размера налогов.

39 физическим лицам не признаны декларированные ими наличные накопления в размере 8,4 млн евро, 12 юридическим лицам и пяти физическим лицам уменьшены убытки от хозяйственной деятельности на 3,7 млн евро.

По запросу учреждений, ведущих уголовные процессы, за девять месяцев 2019 года установлена сумма ущерба государственному бюджету 20,8 млн евро.

Сумма штрафов за констатированные налоговые нарушения составила 599 000 евро, сумма штрафов по административным делам, полученным от других учреждений, - 116 800 евро.