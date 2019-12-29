Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России

Как пишет "Медуза", в ходе беседы Путине поблагодарил своего американского коллегу за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить совершение терактов в России.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин и Трамп условились о продолжении двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.