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Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России

Владимир Путин

ФОТО: Reuters/ScanPix

Вечером в субботу, 29 декабря, президент России Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Как пишет "Медуза", в ходе беседы Путине поблагодарил своего американского коллегу за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить совершение терактов в России.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин и Трамп условились о продолжении двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.

О каких именно сведениях и предотвращенных преступлениях идет речь, не говорится.

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