Чаще всего на второй и на третий год остаются ученики 9-х, 11-х и 12-х классов

В общеобразовательных школах на второй и третий год чаще всего остаются ученики 9-х, 11-х и 12-х классов, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
В прошлом году в 12-х классах на второй или третий год остались 424 ученика, в 2017 году - 522. В 11-х классах в 2018 году остались на второй и третий год 340 учеников, в 2017-м году - 430.
В прошлом году в 10-х классах остались на второй и третий год 360 учащихся, в 9-х классах - 529, в 8-х классах - 327, в 7-х классах - 220, в 6-х классах - 188, в 5-х классах - 90, в 4-х классах - 75, в 3-х классах - 71, во 2-х классах - 61, в 1-х классах - 333 ребенка.