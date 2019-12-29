Задержаны россияне, готовившие теракты в Санкт-Петербурге на Новый год

Как пишет "Медуза", по данным ФСБ, информация, которая помогла в поимке подозреваемых, была получена от американских партнеров.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к совершению преступления", "Терроризм" и "Участие в деятельности террористических организаций", сообщает "РИА Новости".

Ранее Владимир Путин поблагодарил по телефону американского президента Дональда Трампа за помощь в предотвращении теракта. Мировые лидеры договорились продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом.

19 декабря Путин заявил, что с начала 2019 года в России пресечены 54 преступления террористической направленности, в том числе 33 теракта.