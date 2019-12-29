Задержаны россияне, готовившие теракты в Санкт-Петербурге на Новый год

В пятницу, 27 декабря, сотрудники ФСБ задержали двух россиян, которые подозреваются в планировании теракта в местах скоплений людей в Санкт-Петербурге во время новогодних праздников.
Как пишет "Медуза", по данным ФСБ, информация, которая помогла в поимке подозреваемых, была получена от американских партнеров.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к совершению преступления", "Терроризм" и "Участие в деятельности террористических организаций", сообщает "РИА Новости".
Ранее Владимир Путин поблагодарил по телефону американского президента Дональда Трампа за помощь в предотвращении теракта. Мировые лидеры договорились продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом.
19 декабря Путин заявил, что с начала 2019 года в России пресечены 54 преступления террористической направленности, в том числе 33 теракта.
РБК напоминает, что в декабре 2017 года Путин благодарил Трампа за информацию о планах боевиков напасть на Казанский собор. Тогда российским спецслужбам удалось своевременно задержать группу боевиков "Исламского государства". При преступниках были обнаружены взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы.