За год в ЕС констатированы 163 опасных для здоровья товара. В Латвии в том числе

У большей части этих товаров установлен химический риск, потому что в материалах превышена допустимая доля различных веществ или же выявлены неразрешенные вещества. У части товаров констатировано микробиологическое загрязнение или несоответствующая упаковка, некорректная информация о безопасности товара на этикетке.

Латвия в течение года сообщала о пяти товарах, опасных для потребителей. Например, после сообщения Латвии было запрещено польское чистящее средство для ванн.

В двух случаях латвийские учреждения сообщили о произведенных в Латвии жидкостях для электронных сигарет, в которых выявлено неразрешенное количество никотина.

В список опасных для здоровья включено 46 товаров производства США, в том числе пигменты для нанесения татуировок, средство по уходу за кожей и др.

Также в список запрещенных входят 23 китайских товара (аэрозоли, косметика и клей), 15 товаров производства Великобритании, 11 польских, 6 российских товаров, изделия из Франции, Бразилии, Индии, Италии, Германии, Литвы.