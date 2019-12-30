Пн, 30.12.2019
В последние полгода моего пребывания процедура приемки ужесточилась. Когда привозили новый этап и его пропускали сквозь строй дубинок, очень громко включалась музыка на КП, чтобы не были слышны крики. Сергей Кривов, один из осужденных по "болотному делу"

Кристина Асмус уже неделю находится в больнице

Кристина Асмус

ФОТО: скриншот видео

Популярная актриса Кристина Асмус сообщила своим поклонникам, что находится в больнице. Об этом звезда написала на своей Instagram-странице. 

31-летняя актриса призналась, что последние ее публикации не сильно имеют отношения к тому, что с ней сейчас происходит. 

"Я лежу в больнице. Уже неделю. Какая-то острая бактериальная инфекция", - написала Кристина. 

Асмус отметила, что старалась из последних сил и играла спектакли с высокой температурой. 

"Круглосуточно под капельницами с несбиваемой температурой и в ужасающем состоянии. Организм, видимо, понял, что отдыха от меня ждать не стоит и решил сам себе устроить отпуск. Выписать обещают завтра, но будут смотреть по состоянию. Такая вот фигня. Ни подарков не успела купить, ни настроения особо праздничного нет", - отметила Кристина. 

Напомним, что Асмус стала получать серьезные угрозы из-за секс-сцены в картине "Текст".

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