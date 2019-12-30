Кристина Асмус уже неделю находится в больнице

Популярная актриса Кристина Асмус сообщила своим поклонникам, что находится в больнице. Об этом звезда написала на своей Instagram-странице.
31-летняя актриса призналась, что последние ее публикации не сильно имеют отношения к тому, что с ней сейчас происходит.
"Я лежу в больнице. Уже неделю. Какая-то острая бактериальная инфекция", - написала Кристина.
Асмус отметила, что старалась из последних сил и играла спектакли с высокой температурой.
"Круглосуточно под капельницами с несбиваемой температурой и в ужасающем состоянии. Организм, видимо, понял, что отдыха от меня ждать не стоит и решил сам себе устроить отпуск. Выписать обещают завтра, но будут смотреть по состоянию. Такая вот фигня. Ни подарков не успела купить, ни настроения особо праздничного нет", - отметила Кристина.