Кристина Асмус уже неделю находится в больнице

31-летняя актриса призналась, что последние ее публикации не сильно имеют отношения к тому, что с ней сейчас происходит.

"Круглосуточно под капельницами с несбиваемой температурой и в ужасающем состоянии. Организм, видимо, понял, что отдыха от меня ждать не стоит и решил сам себе устроить отпуск. Выписать обещают завтра, но будут смотреть по состоянию. Такая вот фигня. Ни подарков не успела купить, ни настроения особо праздничного нет", - отметила Кристина.