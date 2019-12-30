Зимние каникулы в Instagram-аккаунтах звезд: Глюкоза, Лобода, Валерия и другие

Еженедельно Русский TVNET рассказывает о том, как российскме знаменитости проводят свои выходные. Узнайте, кто уже отмечал Рождество, а кто провел это время в жарких странах.
#итоги В прошлом году я похудела на 18 кг и снова поправилась на 5, отрастила огромный зад, выпустила 2 сезона #ПЯТНИЦАсРЕГИНОЙ , решила купить франшизу очень крутого центра , уже отсняла на Бали новый образовательный проект для ещё одного #youtube-канала , побывала в списке #Forbes , разработала вместе с креативной командой стилистов спец.боксы красоты для каждой девушки, получила #ТЭФИ , стала женщинкой года @glamour_russia , отравилась (по всей видимости, ядом хейтеров), которых «бесит вечный позитив этой Регины», перевела на благотворительность около 1млн.р.(дай Бог, спасла чью-то жизнь), побывала в 7ми странах с сыном, покаталась на серфе и на нервах мужа 😆, о достижениях в семье писать не буду , но мы с @vladtopalovofficial наконец-то нашли ключи 🔑 от всех потайных комнат в наших отношениях) #впередв2020 #регинатодоренко #регинапутешественница Фотограф - бомба - @trubavinphoto
Ни это фото, ни несколько моих последних постов не очень имеют отношение к тому, что у меня сейчас на самом деле происходит 🤷🏼♀️ Я лежу в больнице. Уже неделю. Какая-то острая бактериальная инфекция 🙈 Спектакли с высокой температурой, встреча с победителями #текстконкурс из последних сил, одна скорая, вторая, в итоге забрали 😰 Круглосуточно под капельницами с несбиваемой температурой и в ужасающем состоянии 💊 Организм, видимо, понял, что отдыха от меня ждать не стоит и решил сам себе устроить отпуск 🛌🤪 Выписать обещают завтра, но будут смотреть по состоянию. Такая вот фигня. Ни подарков не успела купить, ни настроения особо праздничного нет 🎄 А у вас как дела? ))) #чёноешь #небосьподвипкапельницейлежишь #точнопиар #этотебезатекст #тыждокторварвар #отписка #фустрёмныймейк #подскажибрендпиджака
Пока москвичи спорят, выпадет ли снег на новый год или нет, скажу вам, что мне такой декабрь был очень по душе! Это редкость, о которой мечтают многие, особенно такие мерзляки как я 🤪 уверена, с ворчанием на тему отсутствия холода не согласится большая часть нашей страны, где холода достигают колоссального минуса 🥶 еще один месяц весны - классный подарок) @infiniti_russia #qx80 #infinitiqx80 #infiniti
До нового года всего 2 дня, а я продолжаю дарить подарки!🎁🤑🤑 Сыграееееем👇🏻👇🏻 ❗️❗️Тот, кто оставит первым 1000-ый комментарий, сразу получит 1000₽ на карту!! 💸💳 Обнимаю и желаю всем удачиии!🔥 👇🏻👇🏻👇🏻 Купальник by @_solar_flash_ __________________ Comment contest!😋 Let's write 1000 comments🌟 #аннакалашникова #аннакалашнковаnew #аннакалашниковапевица #annakalashnikova #contest #денежныйприз #деньги #победа #конкурс #выигрыш #москва #комментарии #comments #новыйгод
Кадры со съёмочной площадки. Снимаем клип на песню#ТысячиИсторий с @13nazima Макияж и прическа @mariachepchugova_mua, стиль @alinagerman ❤️❤️❤️👗👗👗С нетерпением жду хотя бы оригинальной реакции сторонников эйджизма, а не как обычно #выжемать #чайнешешнадцать #юбкузабыланадеть #иэтатудаже #нистыданисовести #чемстаршеженщинатемкорочеюбка 🤣🤣🤣
А теперь на отдых, который я заслужила!🙏🌴 Отгадайте, в какой край...😉. Меня ожидают невероятные и самые неожиданные приключения! И в том числе необитаемый остров!😂🌴🐭 Спрячусь от вас, но буду сообщать об этом невероятном путешествии в райское место..❤️ Ещё не улетев, хочу поблагодарить добрых женщин, которые оперативно помогли все организовать! Ведь еще позавчера я была на сцене, на которой окажусь вновь 1 февраля.😉 Культурный Центр Зеленоград.💃 За два дня разлетелись пригласительные на мой спектакль! И за два дня были найдены Авиа билеты, Виллы, яхты, чтобы меня спрятать!🙏 Лена @elenaemettss , Ася @asya_siesta , Екатерина @dme.aero 🙏🌺 Вы лучшие! А где я находиться буду, у вас есть время разгадать..😉🌴 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #настроение #премьера #зима #новыйгод
В прошлом году наш президент запустил марафон "Ёлка желаний". Сорвав записку одного из детишек, размещенную на ёлке в любом городе страны🎄, можно осуществить его желание.💫💫💫Это мечты наших деток из детских домов, обычных школ и детских садиков....тех, кто верит не только Деду Морозу, но и тем, кто неравнодушен к их сокровенным желаниям и может их осуществить.... Эти ёлки выросли почти в каждом городе и каждый может, взяв заветный листочек, исполнить чью-то мечту. Как я могу пройти мимо?! Вдруг это поможет малышу обрести уверенность в себе, в своей стране, уверенность в Родине. Не всегда мы успеваем приехать к ним, выслушать их желания, а эти новогодние ёлки позволяют очень оперативно подарить долгожданный подарок хотя бы одному ребёнку! Поэтому в этом году мне попались самые музыкальные детки, которым скоро приедет синтезатор и гитара!🎁☺️❤️
Обожаю новогодние праздники за особую волшебную атмосферу: люди становятся теплее и ближе друг к другу в это время! Все загадывают желания, дарят подарки, проводят время с семьей, украшают свой дом, надевают самые лучшие платья и костюмы. 🎅🏻🌲✨ В моем доме пахнет имбирными пряниками, елкой и конечно же счастьем! В каком еще празднике можно соединить так много красоты, радости и уюта? 😍
Сегодня у нас добрый день. С самого утра приехал мой друг @shkut_roman , мы загрузили в 2 машины огромные коробки с игрушками, одеждой, подгузами и всем остальным и повезли все это в наш дорогой «Домик для Мамы» @domdliamamy77 . Если вы тоже хотите помочь мамочкам и малышам, переведите денежку или привезите помощь, вот наша Мария, пишите ей +7 (903) 723-82-33 . А отсюда мы едем в детский дом на Бабушкинской, Рома накупил подарков детям-сиротам и детям-инвалидам, мы подбираем Гарика и будем петь мини-концерт❤️ Следите за нашими передвижениями в сторис🙏. Лучшее решение завершить этот удивительный год добром. Всем чудесного душевного дня.
Сегодня открыла ленту и новогоднее настроение меня захватило🎄 Все готовятся к празднику и это чудесно, мы все в одном ритме ждём 31 число ❤️ Я сегодня поеду за подарками ( раньше не успела🤪) , мой мозг активно пытается понять , что и кому покупать , но пока безуспешно 😳 Девочки подкиньте пару идей, что вы купили своим вторым половинкам ? 👇🏼 Может просто купить упаковочную ленту и завязать себе красивый бантик🤪😂😉 Всех с наступающим 🎄 .................................. Photographer @svetlanamuksinova style @katrin_erdman mua&hair @alesia_fedorenko_mk decor @yana_svadbu #скороновыйгод #подарки #счастьеесть #сантаклаус #красиваядевушка
Ой, ой, ой, совсем забыла, у меня же со времен Омана пачка фиников, 3-х невиданных в России сортов, лежит и жаждет попасть в любящие руки🥰 Еще и книжку своих стихов с подписью присовокуплю☺️ Всё это методом волшебного тыка достанется моему подписчику, который поставит лайк на это фото, напишет в комментах: «Фиников хочу!» и укажет аккаунт своего друга или подруги☺️ Розыгрыш состоится 1-го января у меня в сторис😬 Поехали? #новогоднийподарок #финики #оман
Угадайте, что это за персонаж у меня на елке. Напрашивается ответ «алкаш», «пьянь залетная», но это не оно. Это конкретный персонаж конкретной сказки. Чур, в каталог не лазать. #oldchristmastoys #sovietchristmastoys UPD: не джин, не Хоттабыч, не Алладин. СЛишком просто было бы. Догадаться можно, только зная, какая фабрика выпустила это нечто. И какие серии были у этой известной фабрики.UPD2 задала загадку, а сама, как выяснилось, ответа не знаю. Кто-то из коллекционеров, возможно, тоже ошибаясь, говорил мне, что это выпускалось к сказкам Пушкина. Что это чуть ли не дух который бочку носил по волнам. Но я перечитала сказки, и не нашла там духа никакого. Более того, в каталоге нет такой фигурки. Правда, в старом каталоге. Или это правда, джинн, но тогда где бутылка? Точно не Алладин - нет лампы. Давайте думать, кто из сказок Пушкина это может быть. Можно поэмы тоже. Потому что голова из Руслана и Людмилы в это же время была таки выпущена. ОТВЕТ: ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ЭТО ВЕТЕР.