Двух граждан Литвы за кражу велосипеда выслали из Эстонии и запретили въезд в страну

Пярнуский уездный суд приговорил 32-летнего гражданина Литвы Нериюса, который летом возле спа-отеля Hedon украл велосипед стоимостью 1000 евро, к условному тюремному заключению, а также выдал запрет на въезд в Эстонию на три года, пишет Parnu Postimees.
Согласно обвинению, 28 июля в Пярну перед спа-отелем Hedon Нериюс перекусил кусачками замок и украл стоящий тысячу евро велосипед Ultra Sport 29. Литовец положил велосипед в автомобиль и уехал вместе с земляком Гедиминасом.
Суд приговорил Нериюса за кражу к году и трем месяцам тюремного заключения, которое не надо отбывать, если он в течение двух лет и шести месяцев не совершит очередное преступление.
В качестве дополнительного наказания Нериюса выслали из Эстонии и выдали ему запрет на въезд в страну на три года.
Также Нериюс должен будет оплатить расходы на производство и в качестве штрафа более 900 евро.
Обвиняемый признал себя в суде виновным и пошел на соглашение с прокурором.
Велосипедные воры выплатили владельцу велосипеда 1000 евро, после чего он отозвал гражданский иск.
Пойманного в Голландии и в октябре представшего перед судом 31-летнего Гедиминаса суд приговорил к семи месяцам тюрьмы. Наказание не надо будет отбывать за решеткой, если он в течение двух лет не совершит новое преступление.
Его также выслали из страны и запретили въезд в Эстонию на пять лет.
Его вина состоит в том, что он знал о плане кражи, ждал на ближайшей парковки в Volkswagen и после кражи заехал за сообщником, чтобы помочь поместить велосипед в автомобиль и скрыться.
Гедиминас пошел на соглашение с прокурором. Он должен будет оплатить плату за защиту и штраф в размере 1037 евро.