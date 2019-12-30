В Латгале и Видземе обледенение на дорогах местами затрудняет движение

Для улучшения условий вождения на дорогах Латвии работают 54 единицы техники LVC.

Среди главных государственных автодорог затруднены условия вождения на участке Даугавпилсского шоссе от Ницгале до Патерниеки, на участке Резекненского шоссе от Варакляны до Терехово, на шоссе Гребнево-Медуми, Даугавпилсской окружной дороге и Резекненской окружной дороге.

Условия вождения затруднены также на региональных дорогах в окрестностях Риги, Айзкраукле, Балви, Даугавпилса, Гулбене, Екабпилса, Краславы, Лудзы, Мадоны, Огре, Прейли и Резенкне.