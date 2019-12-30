Зарегистрирована принадлежащая государству компания Ventas osta

Единственным членом правления новой компании является директор департамента развития и финансового планирования Министерства сообщения Байба Вилипа.

В свою очередь в совет компании входят руководитель отдела правовых актов юридического департамента Министерства сообщения Байба Йиргена, директор департамента Министерства финансов по управлению инвестициями из фондов Европейского союза Диана Ранцане , бывшая член совета производителя лекарств Olainfarm Дайна Сирлака и бывшая председатель правления "Управляющего публичными активами Possessor" (ранее - Агентство приватизации) Ивета Залпетере.

Размер уставного капитала Ventas osta составляет 35 000 евро. Юридический адрес компании - ул. Гоголя, 3, Рига.

Ранее министр сообщения Талис Линкайтс заявил, что решение о том, какие функции управления Вентспилсского свободного порта будут переданы Ventas osta, будет принято в следующем году.

Как сообщалось, Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) 9 декабря на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе мэра Вентспилса Айвара Лембергса. Санкции были введены также против четырех связанных с Лембергсом структур - управления Вентспилсского свободного порта, Агентства развития Вентспилса, Ассоциации развития бизнеса и Латвийской ассоциации транзитного бизнеса.

Реагируя на санкции, парламент внес поправки в законы, чтобы передать Вентспилсский и Рижский порты в ведение государства, а 17 декабря правительство одобрило учреждение новой компании Ventas osta для управления Вентспилсским портом.