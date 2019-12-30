Пн, 30.12.2019
Я позвонил другу, который служил на флоте - он сказал, что это цунами. Сказал нам найти большой корабль и забраться туда. Я увидел "Махидол", он выходил из бухты на всех парах - мы закричали "Помогите!", и они остановились. Сомчай Джитпентом, врач, переживший цунами

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Беременную Эшли Грэм пристыдили за обнаженное фото
Шокирующая смелость!

Эшли Грэм

ФОТО: https://www.instagram.com/ashleygraham/?hl=en

Американская модель Эшли Грэм поделилась на своей Instagram-странице полностью обнаженной фотографией. Снимок вызвал жаркие споры в Сети, ведь она находится на поздних сроках беременности. 

Автором снимка стал популярный фотограф из Нью-Йорка Касс Берд.

Кадр получился невероятно провокационном. В нем модель позирует абсолютно обнаженной. На снимке Эшли стоит на коленях и прогнувшись назад держится за свои стопы. 

Столь откровенная фотография вызвала жаркие споры в комментариях. Часть подписчиков посчитали, что Грэм не стоит публиковать такие снимки, тем более в период беременности.

Но были и такие, кто поддержали звезду, среди них были ее коллеги - актриса Уитни Каммингс, супермодели Хелена Кристенсен и Эмили Ратаковски.

"Воительница", "Великолепно", "Настоящая красота", "Ты прекрасна", - писали фолловеры.

Снимок собрал свыше 1 миллиона лайков. 

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