Внимание!
Это содержание предназначено только для взрослых.
Беременную Эшли Грэм пристыдили за обнаженное фото
Американская модель Эшли Грэм поделилась на своей Instagram-странице полностью обнаженной фотографией. Снимок вызвал жаркие споры в Сети, ведь она находится на поздних сроках беременности.
Автором снимка стал популярный фотограф из Нью-Йорка Касс Берд.
Кадр получился невероятно провокационном. В нем модель позирует абсолютно обнаженной. На снимке Эшли стоит на коленях и прогнувшись назад держится за свои стопы.
Столь откровенная фотография вызвала жаркие споры в комментариях. Часть подписчиков посчитали, что Грэм не стоит публиковать такие снимки, тем более в период беременности.
Но были и такие, кто поддержали звезду, среди них были ее коллеги - актриса Уитни Каммингс, супермодели Хелена Кристенсен и Эмили Ратаковски.
"Воительница", "Великолепно", "Настоящая красота", "Ты прекрасна", - писали фолловеры.
Снимок собрал свыше 1 миллиона лайков.