На Тверскую завезли снег. Почему смеются над властями Москвы?

Мэрия объясняет: "И там тоже снег привозной"

За день до завоза снега в центр Москвы и волны шуток по этому поводу журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, не слишком ли много столичные власти собираются потратить на предновогоднее украшение города - 1,5 млрд рублей (цитаты по Интерфаксу). Нет, ответил представитель Кремля и предложил сравнить траты с доходной частью московского бюджета.

"Если вы вспомните, Москва абсолютно не потеряла в доходах, а, наоборот, увеличила после того, как из Москвы ушли крупные налогоплательщики, такие как "Газпром", "Газпром-нефть" и так далее, - сказал Песков. - Поэтому субъект зарабатывает, субъект действительно богатый".

А когда над привезенным снегом начали смеяться в соцсетях, комментарий пришлось давать руководителю департамента торговли и услуг города Москвы Алексею Немерюку.

"Это небольшое количество снега для сноубордической горки, которая монтируется сейчас к новогодним праздникам на Тверской улице", - сказал он радио "Говорит Москва".

"Снег привезли с тех катков, которые у нас есть, но, в частности, этот снег привезли с ВДНХ, с того катка. Там же машины режут лед, остается ледяная крошка, вот ее и привезли", - объяснил чиновник.

"У нас, кстати говоря, уже такая горка работает на Арбате с 13 декабря, и там тоже снег привозной", - добавил Немерюк. По его словам, это пример эффективного использования ресурсов, а не избыточных трат на подготовку центра города к праздникам: "Машины все равно нарезают снег, он остается, обычно его сплавляют, а здесь мы его повторно используем".

Привозной снег нельзя назвать изобретением московских властей. Сотрудник Би-би-си, например, в мае 2007 года наблюдал лыжные соревнования в Таллине. Для этого в центр эстонской столицы также нужно было завести снег.