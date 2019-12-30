Добраться до дома в новогоднюю ночь. Что обещают такси?

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Согласно правилам Кабинета министров, тарифы на поездку (стоимость) необходимо предварительно согласовывать с департаментом сообщения и Рижским регионом планирования или ответственным городским департаментом, в связи с чем в новогоднюю ночь или в других случаях применение фиксированной платы за поездку с увеличением тарифа, превышающем установленные в соответственных правилах МК потолки в размере 50% от основного тарифа, - явное нарушение правил.

Если же говорить о скорости выполнения заказов и возможности заказать такси предварительно, то на данный момент это прогнозировать сложно, решение о приеме заказов на определенное время будет принято в соответствии с потребностями клиентов, рассказал порталу TVNET исполнительный директор Baltic Taxi Виктор Янкович.

Однако уже сейчас ясно, что в связи с загруженностью, пробками и большим количеством заказов, забрать и доставить вас из пункта А в пункт Б будет сложнее. Следовательно, главным фактором, который влияет на формирование цен, станет количество свободных автомобилей в конкретном районе.

Как отметила представитель таксопарка Bolt Криста Булдерберга обычно самая большая загруженность наблюдается в утренние часы и вечером, когда люди едут или возвращаются с работы. В свою очередь по пятницам и субботам такси активнее всего заказывают ночью и ранним утром.

Чтобы мотивировать водителей работать в новогоднюю ночь, а также обеспечить максимально быструю и доступную услугу по возможности большему числу клиентов, для поездок с Bolt будет предусмотрен динамичный тариф, который будет варьироваться в зависимости от интенсивности спроса.

Самой высокой стоимость поездки в новогоднюю ночь будет в промежутке от 1 до 5 часов ночи, а также в зонах с наивысшим спросом - например, в Старой Риге и центре города.

Учитывая интенсивность спроса, Bolt призывает всех клиентов ознакомиться с ценой поездки перед ее началом. Это можно сделать в приложении, указав выбранный конечный пункт.

Если говорить о частниках, то для "бомбил" новогодняя ночь – это стихийная возможность заработать, поэтому в данном случае цена за поездку, вероятнее всего, будет озвучена по "новогоднему тарифу", что может обидно и несправедливо ударить по карману клиента.

"Подвыпившим компаниям называю цену в два, а то и в три раза выше. Поймите меня правильно – чаще всего после них мне придется убирать машину, а также всю дорогу терпеть запахи алкогольных отравлений и балаган. И это я не говорю про нередкое хамство, упреки и указания на то, как мне "правильно" водить, и о чем я должен с ними разговаривать во время поездки" – рассказал порталу TVNET Артем, который каждый Новый год выезжает подзаработать.

В свою очередь представитель Yandex.Taxi Антонина Снежинская отметила, что тарифы этого перевозчика также будут зависеть от интенсивности. Цена поездки формируется автоматически непосредственно в тот момент, когда пользователь её заказывает.

Спрос на такси 31 декабря начинается уже с 15:00. Пик загрузки и, соответственно, самая высокая цена, приходится на первый час Нового года, когда все разъезжаются с мест с массовых гуляний.

Как правило, в эти дни на линию выходит и меньше водителей – они тоже отмечают Новый год и стараются отдохнуть.

После двух часов ночи спрос на машины падает, а водители начинают возвращаться на линию. Следовательно, поездки дешевеют.

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