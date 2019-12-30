"Сделаю ремонтик и приглашу Филиппка": Ходят слухи о покупке латвийской квартиры Киркорова

В СМИ активно распространяются слухи о якобы желании российского певца Николая Баскова приобрести квартиру Филиппа Киркорова, выставленную на торги по иску латвийского банка ABLV. Об этом пишет "Экспресс-газета".
Напомним, что Киркоров задолжал латвийскому банку 779 тысяч евро.
Согласно информации издания "Экспресс-газет" Басков якобы обсуждал сделку о покупке по телефону за кулисами концерта "Песня года".
Певец просил людей оформить сделку через подставную фирму, чтобы нельзя было догадаться, что недвижимость приобретает Басков.
"Пусть они собьют цену и выкупят его халупу. Сделаю ремонтик и приглашу Филиппка на новоселье в его же бывшую квартиру. Этот лох голос от злости потеряет", – цитирует Баскова пресса.
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