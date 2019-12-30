Эпидемия в разгаре: от гриппа умерли уже три человека

У всех умерших были хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистые, и ни один из них не был привит от гриппа.

Двое умерших были старше 50 лет, один старше 85 лет.

В предыдущем сезоне гриппа от этой болезни и ее осложнений умерли 86 человек.

По данным SPKC на прошлой неделе случаи гриппа зарегистрированы на всех административных территориях, включенных в мониторинг - всего 111 клинически подтвержденных случаев гриппа. По сравнению с неделей, начавшейся 16 декабря, заболеваемость немного упала, что частично связано с короткой рабочей неделей и школьными каникулами.

На 31 уменьшилось количество людей, попавших в стационар с гриппом - до 114 человек.

Самая высокая заболеваемость гриппом на неделе с 23 декабря зарегистрирована в Елгаве - 215,7 случая на 100 тыс. жителей. В Риге зарегистрировано 151,7 случая на 100 тыс. населения, в Юрмале - 103,6 случая. В остальных городах заболеваемость была меньше 100 случаев на 100 тыс. жителей, то есть ниже эпидемического порога.