Эпидемия в разгаре: от гриппа умерли уже три человека
В последние две недели поступили сообщения о первых в этом году случаях смертей от гриппа, говорится в новейшем отчете о мониторинге гриппа и ОРВИ Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
У всех умерших были хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистые, и ни один из них не был привит от гриппа.
Двое умерших были старше 50 лет, один старше 85 лет.
В предыдущем сезоне гриппа от этой болезни и ее осложнений умерли 86 человек.
По данным SPKC на прошлой неделе случаи гриппа зарегистрированы на всех административных территориях, включенных в мониторинг - всего 111 клинически подтвержденных случаев гриппа. По сравнению с неделей, начавшейся 16 декабря, заболеваемость немного упала, что частично связано с короткой рабочей неделей и школьными каникулами.
На 31 уменьшилось количество людей, попавших в стационар с гриппом - до 114 человек.
Самая высокая заболеваемость гриппом на неделе с 23 декабря зарегистрирована в Елгаве - 215,7 случая на 100 тыс. жителей. В Риге зарегистрировано 151,7 случая на 100 тыс. населения, в Юрмале - 103,6 случая. В остальных городах заболеваемость была меньше 100 случаев на 100 тыс. жителей, то есть ниже эпидемического порога.
SPKC напоминает, что тяжелее всего переносят грипп пожилые люди и страдающие хроническими заболеваниями - сердечно-сосудистыми, онкологическими, сахарным диабетом. Также грипп особо опасен для беременных женщин и маленьких детей.