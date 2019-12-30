Никакой радости: латвийцы оценили этот год хуже, чем прошлый

Только 19% жителей Латвии заявили, что уходящий 2019 год был лучше предыдущего, 16% респондентов заявили, что он был хуже предыдущего, а 60% опрошенных считают, что 2019 год существенно не отличался от 2018-го, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром исследований общественного мнения SKDS в декабре.
Как сообщил агентству LETA руководитель SKDS Арнис Кактиньш, в этом году жители были более пессимистичны в своих ответах, чем в прошлом. Год назад 29% жителей Латвии заявили, что считают 2018 год лучше предыдущего, и только 10% оценили его как более плохой.
Самые плохие оценки уходящему году жители Латвии дали в конце 2009 года, когда лишь 4% опрошенных оценили его лучше, а 79% - хуже, чем предыдущий.
Самые лучшие оценки уходящему году жители Латвии дали в конце 2003 года - 35% респондентов сочли его лучше, а 13% - хуже предыдущего.
Положительно латвийцы оценили и 2006 год - лучше предыдущего его сочли 34%, хуже - 17% опрошенных.
Отвечая на вопросы о прогнозах на следующий год, 25% респондентов выразили мнение, что для Латвии он будет лучше предыдущего. При этом 14% опрошенных заявили, что 2020 год будет хуже 2019-го, а 49% - что он будет примерно таким же.
В конце прошлого года 30% респондентов выразили мнение, что для Латвии 2019 года будет лучше предыдущего, 8% - что хуже, а 48% - что он будет таким же.
В этом году, как и в предыдущие годы, жители были более оптимистичны в прогнозах своего личного будущего, чем в прогнозах будущего государства. Согласно данным опроса, 39 % жителей Латвии считают, что для них 2020 год будет лучше предыдущего, 7% считают, что он будет хуже, а 36% думают, что он будет таким же как 2019-й.
Однако и здесь оценки жителей Латвии хуже, чем в прошлом году, когда 42% жителей Латвии предрекали себе более успешный следующий год, 4% - более плохой год, а 36% - такой же год, каким был предыдущий.