Никакой радости: латвийцы оценили этот год хуже, чем прошлый

Как сообщил агентству LETA руководитель SKDS Арнис Кактиньш, в этом году жители были более пессимистичны в своих ответах, чем в прошлом. Год назад 29% жителей Латвии заявили, что считают 2018 год лучше предыдущего, и только 10% оценили его как более плохой.

Самые плохие оценки уходящему году жители Латвии дали в конце 2009 года, когда лишь 4% опрошенных оценили его лучше, а 79% - хуже, чем предыдущий.

Самые лучшие оценки уходящему году жители Латвии дали в конце 2003 года - 35% респондентов сочли его лучше, а 13% - хуже предыдущего.

Положительно латвийцы оценили и 2006 год - лучше предыдущего его сочли 34%, хуже - 17% опрошенных.

Отвечая на вопросы о прогнозах на следующий год, 25% респондентов выразили мнение, что для Латвии он будет лучше предыдущего. При этом 14% опрошенных заявили, что 2020 год будет хуже 2019-го, а 49% - что он будет примерно таким же.

В конце прошлого года 30% респондентов выразили мнение, что для Латвии 2019 года будет лучше предыдущего, 8% - что хуже, а 48% - что он будет таким же.

В этом году, как и в предыдущие годы, жители были более оптимистичны в прогнозах своего личного будущего, чем в прогнозах будущего государства. Согласно данным опроса, 39 % жителей Латвии считают, что для них 2020 год будет лучше предыдущего, 7% считают, что он будет хуже, а 36% думают, что он будет таким же как 2019-й.