Неймару приписывают роман с русской моделью. Она родилась в Магадане

Перед Рождеством в Париже состоялся ежегодный благотворительный ужин AEM Association Children of the World for Rwanda Aln, который по традиции посетили различные звёзды.
Среди приглашённых оказался и бразильский футболист ПСЖ Неймар. По сообщениям французских СМИ, футболист практически весь вечер находился в компании российской топ-модели Саши Лусс.
Девушке, как и футболисту, 27 лет. Она родилась в Магадане и является одной из самых востребованных российских моделей в Европе. Кстати, в 2017 году Саша начала карьеру в кино и сыграла эпизодическую роль в фильме Люка Бессона "Валериан и город тысячи планет", а два году спустя ей досталась главная роль в картине "Анна".