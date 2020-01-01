Неймару приписывают роман с русской моделью. Она родилась в Магадане

Девушке, как и футболисту, 27 лет. Она родилась в Магадане и является одной из самых востребованных российских моделей в Европе. Кстати, в 2017 году Саша начала карьеру в кино и сыграла эпизодическую роль в фильме Люка Бессона "Валериан и город тысячи планет", а два году спустя ей досталась главная роль в картине "Анна".