В Вентспилсе надеятся, что из-за ветра не отменят салют на Новый год

В последние четыре года погода в Вентспилсе существенно влияла на праздничную программу - в прошлом году салют пришлось отменить из-за ветра. В этом году также будет ветрено, однако, согласно прогнозам синоптиков, есть надежда на то, что салют в этом году состоится, сообщила представитель службы Komunālā pārvalde местного самоуправления Сигита Знотиня.
Согласно прогнозам, и ожидание 2020 года обещает быть ветреным, 31 декабря днем скорость ветра будет достигать 10-12 метров в секунду, однако вечером ветер постепенно стихнет. Во время, когда запланирован салют - в ночь на 1 января, скорость ветра может составлять 6-8 метров в секунду, что допустимо для того, чтобы в соответствии с законом мог бы состояться праздничный фейерверк.
"Направление ветра обещает быть северо-западным, что благоприятно, поскольку он будет дуть в направлении к саду Ренькя, прочь от зрителей, которые соберутся на площади Лиелайс. 31 декабря будет предоставлена новейшая информация о прогнозе погоды", - пояснила Знотиня.
Она также напомнила, что в 2018 году в ценлях безопасности из-за сильного ветра был отменен новогодний салют. Скорость ветра достигала 14-15 метров в секунду. Согласно архиву агентства LETA, в прошлом году в Лиепае также не состоялся новогодний салют из-за сильного ветра.