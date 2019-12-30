В Вентспилсе надеятся, что из-за ветра не отменят салют на Новый год

Согласно прогнозам, и ожидание 2020 года обещает быть ветреным, 31 декабря днем скорость ветра будет достигать 10-12 метров в секунду, однако вечером ветер постепенно стихнет. Во время, когда запланирован салют - в ночь на 1 января, скорость ветра может составлять 6-8 метров в секунду, что допустимо для того, чтобы в соответствии с законом мог бы состояться праздничный фейерверк.

"Направление ветра обещает быть северо-западным, что благоприятно, поскольку он будет дуть в направлении к саду Ренькя, прочь от зрителей, которые соберутся на площади Лиелайс. 31 декабря будет предоставлена новейшая информация о прогнозе погоды", - пояснила Знотиня.