Рижское "Динамо" в Минске прервало серию из девяти поражений подряд

Матч завершился со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Это поражение стало для минской команды 12-м подряд.

Первый реальный момент открыть счёт в матче возник на 10-й минуте, когда шайба после броска Колтона Гиллиса угодила в штангу ворот минчан. За 3 секунды до сирены Роберт Мамчицс всё-таки сумел распечатать ворота белорусской команды и открыл счёт.

Второй период запомнился тем, что травму получил вратарь рижан Александр Салак, который столкнулся с игроком минской команды. Рижане были вынуждены провести замену и на лёд вышел Янис Ворис.

В третьем периоде хозяевам удалось сравнять счёт, но арбитр не засчитал взятие ворот, так как гол был забит ногой. За шесть минут до финальной сирены рижане удвоили преимущество в счёте благодаря голу Картера Эштона.