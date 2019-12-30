Рижское "Динамо" в Минске прервало серию из девяти поражений подряд

В понедельник, 30 декабря, рижское "Динамо" на выезде одержало победу над минским "Динамо", прервав серию из девяти поражений подряд.
Матч завершился со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Это поражение стало для минской команды 12-м подряд.
Первый реальный момент открыть счёт в матче возник на 10-й минуте, когда шайба после броска Колтона Гиллиса угодила в штангу ворот минчан. За 3 секунды до сирены Роберт Мамчицс всё-таки сумел распечатать ворота белорусской команды и открыл счёт.
Второй период запомнился тем, что травму получил вратарь рижан Александр Салак, который столкнулся с игроком минской команды. Рижане были вынуждены провести замену и на лёд вышел Янис Ворис.
В третьем периоде хозяевам удалось сравнять счёт, но арбитр не засчитал взятие ворот, так как гол был забит ногой. За шесть минут до финальной сирены рижане удвоили преимущество в счёте благодаря голу Картера Эштона.
Рижское "Динамо" с 29 очками занимает предпоследнее место в лиге, опережая на одно очко минское "Динамо". Следующий матч рижане проведут 4 января дома, когда встретятся с "Барысом" из Казахстана.