"Я сделал это, чтобы спасти свою дочь": отец Тунберг рассказал о том, как Грета стала активисткой

16-летняя Грета вдохновила миллионы человек, обратив внимание мира на проблемы окружающей среды. Несмотря на заметные успехи активистки, Сванте Тунберг рассказал, что он "не поддерживал" дочь в вопросе прогуливания школы из-за климатической забастовки.

Тунберг указал, что с момента становления активисткой Грета стала намного счастливее, однако Сванте беспокоит "та ненависть", с которой ей приходится сталкиваться ежедневно.

Грета была номинирована Нобелевскую премию мира в этом году после того, как она начала глобальное движение, которое требует от мировых лидеров действий в борьбе с изменениями климата. Это привело к обширным школьным забастовкам по всему миру.

Тунберг заявил, что около трех или четырех лет назад его дочь боролась с тяжелой депрессией, до того как она бросила школу и стала заниматься решением климатических вопросов.

"Она перестала говорить... И ходить в школу", - рассказал Сванте.

Однако "большим кошмаром для родителей" было время, когда Грета отказывалась есть.

Тунберг много времени проводил вместе с Гретой и ее младшей сестрой в Швеции, чтобы помочь старшей дочери выздороветь. Мать Греты, оперная певица и бывшая участница конкурса Евровидение Малена Эрнман даже отменяла концерты, чтобы вся семья могла быть вместе.

В течение некоторых лет после этого они стали обсуждать изменения климата, Грете эта тема казалась все более и более связывающей.

По словам Сванте, Грета получила "энергию" от изменений в поведении родителей, например, мать решила больше не летать на самолете, а отец активистки стал веганом.

Отец Греты сопровождал свою дочь в парусных экспедициях на саммиты ООН о климате в Нью-Йорке и Мадриде. Грета отказывается путешествовать воздушным транспортом, поскольку это больше всего влияет на окружающую среду.

"Я делал все эти вещи, я знал, что это правильные вещи, которые нужно делать... Но я начал это делать не для того, чтобы спасти климат. Я это сделал, чтобы спасти своего ребенка", - заявил Тунберг.

"У меня есть две дочери и, честно говоря, они для меня - самое важное в жизни. Я только хочу, чтобы они были счастливы", - добавил Сванте.

Он заявил, что Грета изменилась и стала очень счастливой.

"Мир думает, что теперь она не простая, потому что она особенная и очень знаменитая, и все такое... Но для меня она наконец-то простой ребенок - она может делать все, как другие люди. Она танцует, много смеется, нам очень весело", - заявил он.

Однако хорошо известно, что активистка столкнулась с насилием со стороны людей, которые не хотят менять свой образ жизни и не поддерживают забастовки шведки.

Грета ранее говорила, что люди злонамеренно оскорбляют ее из-за "внешнего вида, отношения и отличий".

Ее отец заявил, что его особенно беспокоят "фейковые новости, которые люди пытаются про Грету сфабриковать". Но он добавил, что дочка с критикой справляется "невероятно хорошо".

"Совсем открыто говоря, я не знаю, как она это делает, но большую часть времени она смеется. Ее веселит эта людская ненависть", - отметил Сванте.

Тунберг надеется, что в будущем ажиотаж вокруг его семьи успокоится и, по его мнению, Грета "на самом деле хочет вернуться в школу" и так и поступит.

Он добавил, что скоро дочери исполнится 17 лет, ее больше не нужно будет сопровождать в путешествиях.