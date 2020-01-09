Миллионы и миллиарды: Самые богатые спортсмены десятилетия

Forbes сообщает, что до этого десятилетия американский гольфист Тайгер Вудс был единственным в мире спортсменом, которому удавалось зарабатывать больше 80 миллионов долларов США в год. Однако, с 2010-го года такую сумму зарабатывали уже больше дюжины спортсменов.

За последние 12 лет 11 раз самым высокооплачиваемым спортсменом становился кто-то из следующей тройки атлетов - американский боксёр Флойд Мейвезер младший, футболисты Криштиану Роналду (Португалия) или Лионель Месси (Аргентина).

В топе 40 самых высокооплачиваемых спортсменов прошедшего десятилетия упоминается лишь одна женщина - американская теннисистка Серена Уильямс, которая за 10 лет заработала около 215 миллионов долларов США (примерно 194 миллиона евро).