Создавать свечи в надежде построить идеальный дом

Однако изготовление свечей переросло в мечту построить первый в Латвии дом, который был бы подходящим для молодежи взрослых с тяжелыми нарушениями развития.

20 постояльцев центра "Латвийского движения за независимую жизнь" изготавливают свечи. Еще несколько только наблюдают за процессом, поскольку принять активное участие они не могут - не позволяют тяжелые нарушения двигательного аппарата.

"Добро пожаловать в нашу красивую мастерскую. Это то место, где мы творим, творим красоту, которая потом направляется по разным домам по всему миру", - рассказывает эрготерапевт Дита Ритума.

На стене свечной мастерской - счётчик. Он показывает, сколько свечей еще нужно продать, чтобы приблизиться к мечте.

Эроготерапевт Дита Ритума говорит, что работа с парафином имеет терапевтический эффект, она успокаивает. Мелкие кусочки парафина благотворно влияют на мелкую моторику.

"Здесь я вообще уже третий год. И мне нравится это занятие все больше и больше — делать свечи. Особенно когда сам можешь выбрать цвет, чисто по настроению. Это здорово так проявлять себя", - считает посетитель дневного центра Латвийского движения за независимую жизнь Занда.

"Молодые люди действительно с радостью этим занимаются. Почему мы открыли именно свечную мастерскую? Эта деятельность очень подходит людям с тяжелыми нарушениями, потому что ее можно разбить на несколько этапов. Каждого мы можем занять тем, что он способен делать",

- поделилась председатель правления Латвийского движения за независимую жизнь Инга Шкестере.

Свечи, которые можно приобрести в центре "Латвийского движения за независимую жизнь", на 95% изготовлены людьми с особыми потребностями. Ассистент лишь заливает в формы горячий парафин. Цены на продукцию - начиная от полутора евро. А купить или заказать свечи можно по адресу Иманта, 8-ая линия, корпус 3. И приблизить мечту к реальности. Мечту об особенном доме для особенных людей.