Ультракороткое мини, китель и барабан - новый и горячий номер Туктамышевой!
Фигуристка из России Елизавета Туктамышева представила свой новый номер в рамках показательных выступлений на чемпионате России.
Елизавета была на льду в костюме, который напоминает форму военного оркестра: на девушке был зелёный китель, очень короткая юбка и кивер. В течение номера в руках фигуристки сменяются сразу несколько музыкальных инструментов - саксофон, барабан и тарелки.
С тарелками фигуристка даже легла на лёд, похлопала ими по льду в такт, а затем покружилась и даже проехалась на одной тарелке.
Каталась спортсменка под песню Destination Calabria от Alex Gaudino и Crystal Waters. Если название вам ничего не даёт, то включите номер, и вы сразу же её узнаете!
Во время выступления было видно, что фигуристка испытывает неподдельное удовольствие - она танцевала, подпевала песне и дирижировала залом.
По итогам чемпионата России Туктамышева заняла четвертое место. Победила - Анна Щербакова.
Туктамышева – чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года.
Видео: номер Туктамышевой