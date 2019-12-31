Вт, 31.12.2019
В последние полгода моего пребывания процедура приемки ужесточилась. Когда привозили новый этап и его пропускали сквозь строй дубинок, очень громко включалась музыка на КП, чтобы не были слышны крики. Сергей Кривов, один из осужденных по "болотному делу"
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Уровень удовлетворенности латвийцев своей жизнью немного снизился

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В этом году немного снизился уровень удовлетворенности жителей Латвии своей жизнью, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством SKDS.

Свою жизнь участники опроса оценивали по десятибалльной шкале, где 1 означало "совершенно недовольны", 10 - "полностью удовлетворены".

В этом году латвийцы удовлетворенность своей жизнью в среднем оценили на 6,93 балла. Это на 0,04 балла меньше, чем в прошлом году, когда был зафиксирован исторически самый высокий показатель удовлетворенности - 6,97 балла.

Самым низким уровень удовлетворенности латвийцев своей жизнью был в 2009 году - 5,55 балла.

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