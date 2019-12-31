Уровень удовлетворенности латвийцев своей жизнью немного снизился

В этом году немного снизился уровень удовлетворенности жителей Латвии своей жизнью, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством SKDS.
Свою жизнь участники опроса оценивали по десятибалльной шкале, где 1 означало "совершенно недовольны", 10 - "полностью удовлетворены".
В этом году латвийцы удовлетворенность своей жизнью в среднем оценили на 6,93 балла. Это на 0,04 балла меньше, чем в прошлом году, когда был зафиксирован исторически самый высокий показатель удовлетворенности - 6,97 балла.
Самым низким уровень удовлетворенности латвийцев своей жизнью был в 2009 году - 5,55 балла.