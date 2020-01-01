Ср, 1.01.2020
В последние полгода моего пребывания процедура приемки ужесточилась. Когда привозили новый этап и его пропускали сквозь строй дубинок, очень громко включалась музыка на КП, чтобы не были слышны крики. Сергей Кривов, один из осужденных по "болотному делу"

Гороскоп Василисы Володиной на январь 2020 года

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Овен

ФОТО: instagram.com/vasilisa.volodina

В январском гороскопе многих знаков Зодиака - перемены и неожиданные сюрпризы. Известный российский астролог Василиса Володина расшифровала тайные знаки звезд и рассказала, чем нам запомнится первый месяц 2020 года.

В январе многие озаботятся достижением тех вершин, покорение которых откладывали. Даже самые робкие и нерешительные представители зодиакального круга начнут в полную силу реализовывать свои идеи.

Несмотря на то, что месяц всех ждет довольно спокойный, будут и опасности, одна из которых - повышенный интерес к рискам и авантюрам.

Кто-то займется делами, за которые раньше не брался из-за страха, кто-то поставит на кон свои сбережения, будут и те, кто решит оставить в прошлом то, что мешает счастливо жить. Нас ждет много разнообразных событий, о которых подробно расскажет персональный гороскоп.

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Овен

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