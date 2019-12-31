Опубликовано видео новогоднего обращения Путина

Сейчас трансляцию посмотрели около 67 000 раз – она стала доступна около 15:00 по латвийскому времени.

Первыми в России 2020 год встретили жители Камчатки и Чукотки. В данных регионах Новый год наступил в 15:00 31 декабря по Москве, пишет Lenta.ru.

Российский лидер заявил, что будущее России зависит от "усилий и вклада каждого из нас". В конце Путин пожелал россиянам счастья, взаимопонимания в доме и преодоления трудностей.

Первый раз Владимир Путин поздравлял жителей России с Новым годом 31 декабря 1999 года — в качестве и.о. президента России. Тогда он сменил Бориса Ельцина на должности главы государства.