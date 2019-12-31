С 1 января в Риге будут внесены изменения в движение общественного транспорта

С первого января закрывается кольцо междугородних маршруток напротив здания Origo, а со второго января прекратит существование автобус 40-го маршрута. Таким подаркам рады далеко не все рижане. Но всё равно ездить придётся по-новому, сообщает Русское вещание LTV7.
Уже завтра тем, кто привык садится на маршрутки на этом кольце, придётся искать их на автовокзале. Именно оттуда будут отправляться минибусы в 14 направлений. А конечная остановка маршрутки на улицу Балдоне переедет на улицу Элизабетес — через дорогу от нынешнего кольца.
"Решение о маршруте на Балдоне было принято сравнительно недавно, чтобы немного разгрузить работу автовокзала. По поводу остальных 14 маршрутов мы встретимся с Департаментом сообщения Рижской думы. Мы будем искать места в центре Риги, где можно делать обмен пассажирами, чтобы разгрузить автовокзал. Но пока такой порядок будет действовать весь январь и, возможно, февраль. Когда будет принято решение, мы оповестим пассажиров", — говорит представитель Автотранспортной дирекции Зане Плоне.
Билеты на все 15 маршрутов можно купить у водителей. Более того, на семь направлений, например, Юрмалу и Сигулду билеты будут продаваться в кассах автовокзала.
Впрочем, многие пассажиры маршруток переносом кольца не довольны.
Был 40-й автобус, стал 4-й троллейбус. Именно он будет ходить со второго января по маршруту Югла — Зиепниеккалнс. Рейсов будет больше, но дорога дольше — маршрут увеличится на семь остановок. Этим решение пассажиры тоже остались недовольны.
Новый маршрут пройдёт в районе ротационного круга Мукусалас.
И ещё один не очень приятный подарок от Rīgas satiksme. С 1 января минибусы 237, 241 и 244 изменят номера на 337, 341 и 344 , а сине-белый цвет на бело-оранжевый, они превратятся в экспресс-бусы. А значит, в них не будут работать скидки Рижской думы. Впрочем, предусмотрен переходный период.
Видео: Сюжет Русского вещания LTV7