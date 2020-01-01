Заворотнюк поздравила поклонников с Новым годом и поблагодарила за поддержку

Тяжелобольная актриса Анастасия Заворотнюк передала слова благодарности своим поклонникам и поздравила их с Новым годом. Публикация появилась на Instagram-странице звезды.
"Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите", - написано под снимком.
Напомним, сейчас 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк проходит курс реабилитации. Информация об этом подтвердилась в октября 2019 года. Родные и близкие актрисы не выходят на связь с представителями СМИ.
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Наступает Новый год, и сегодня от Анастасии и всей семьи мы хотим пожелать вам добра, ЗДОРОВЬЯ и благополучия! Пусть следующий год станет счастливым, пусть он исполнит ваши самые главные желания! Всем вам Настя передаёт огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Всего самого лучшего вам и вашим близким! Большое спасибо всем! ❤️