Ср, 1.01.2020
Я позвонил другу, который служил на флоте - он сказал, что это цунами. Сказал нам найти большой корабль и забраться туда. Я увидел "Махидол", он выходил из бухты на всех парах - мы закричали "Помогите!", и они остановились. Сомчай Джитпентом, врач, переживший цунами

Заворотнюк поздравила поклонников с Новым годом и поблагодарила за поддержку

Анастасия Заворотнюк

ФОТО: скриншот видео

Тяжелобольная актриса Анастасия Заворотнюк передала слова благодарности своим поклонникам и поздравила их с Новым годом. Публикация появилась на Instagram-странице звезды. 

"Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите", - написано под снимком.

Напомним, сейчас 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк проходит курс реабилитации. Информация об этом подтвердилась в октября 2019 года. Родные и близкие актрисы не выходят на связь с представителями СМИ. 

View this post on Instagram

Наступает Новый год, и сегодня от Анастасии и всей семьи мы хотим пожелать вам добра, ЗДОРОВЬЯ и благополучия! Пусть следующий год станет счастливым, пусть он исполнит ваши самые главные желания! Всем вам Настя передаёт огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Всего самого лучшего вам и вашим близким! Большое спасибо всем! ❤️

A post shared by Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk) on

Читать также

Актуально

НАВЕРХ