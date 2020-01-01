Ср, 1.01.2020
Я позвонил другу, который служил на флоте - он сказал, что это цунами. Сказал нам найти большой корабль и забраться туда. Я увидел "Махидол", он выходил из бухты на всех парах - мы закричали "Помогите!", и они остановились. Сомчай Джитпентом, врач, переживший цунами
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  • Впредь будет дороже: изменится цена визита к семейному врачу

Впредь будет дороже: изменится цена визита к семейному врачу

Врач. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

В этом году изменится - увеличится или уменьшится - размер многих пациентских взносов, в частности, за визит к семейному врачу часть жителей Латвии будет платить 2 евро вместо нынешних 1,42 евро, а плата за консультацию специалиста уменьшится. Это предусматривают разработанные Министерством здравоохранения поправки к порядку организации и оплаты услуг здравоохранения.

Министерство решило округлить некоторые пациентские взносы, чтобы сделать порядок расчетов более удобным.

Платить 2 евро за посещение семейного врача будут люди до 65 лет, а для более старших пациентов взнос будет уменьшен до 1 евро.

С 1,42 евро до 2 евро вырастет плата за электрокардиограмму, с 2,85 до 3 евро - за рентген. Плата за визит к врачу-специалисту уменьшится с 4,27 евро до 4 евро.

Платежи, составляющие 7,11 евро, будут округлены до 7 евро. Например, столько стоит день, проведенный в стационаре, при получении химиотерапии, почечной заместительной терапии и других услуг. За компьютерную томографию нужно будет платить 14 евро вместо 14,23 евро.

Проведение магнитно-резонансной томографии (МРТ) подешевеет с 28,46 до 28 евро.

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