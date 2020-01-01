Впредь будет дороже: изменится цена визита к семейному врачу

В этом году изменится - увеличится или уменьшится - размер многих пациентских взносов, в частности, за визит к семейному врачу часть жителей Латвии будет платить 2 евро вместо нынешних 1,42 евро, а плата за консультацию специалиста уменьшится. Это предусматривают разработанные Министерством здравоохранения поправки к порядку организации и оплаты услуг здравоохранения.