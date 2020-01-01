Самые популярные фильмы и сериалы ушедшего года от Netflix

В США первые три места заняли "Очень странные дела", "Ведьмак" и "Академия "Амбрелла"". В ТОП-10 были включены такие сериалы, как "Мертв для меня", "Ты", "Когда они нас увидят", "Немыслимое", "Половое воспитание", "13 причин почему" и "Мой сын — супергерой".

На первом месте оказался фильм "Загадочное убийство" Среди картин американцы выбрали "Загадочное убийство". На втором месте поставили картину "Шестеро вне закона", а на третье — "Суперсемейку 2". На четвертой строчке расположился "Ирландец", а на следующей позиции отмечен фильм "Тройная граница». Кроме того, в десятку вошли "Красивый, плохой, злой", "В погоне за Бонни и Клайдом", "Человек-паук: Через вселенные", "Ральф против Интернета" и "Тайная одержимость".

Во Франции и Германии чаще всего смотрели "Бумажный дом", "Ведьмака" и "Половое воспитание".