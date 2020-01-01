Ср, 1.01.2020
Я закрыл глаза, помолился и приготовился умереть. Виттайя Тантаванич, спасатель, который пережил цунами

С этого года увеличен пенсионный возраст

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

С этого года еще на три месяца увеличен возраст выхода на пенсию. Таким образом, право выйти на пенсию в 2020 году будут иметь лица, достигшие возраста в 63 года и 9 месяцев, если их страховой стаж составляет не менее 15 лет.

Люди, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет, могут выйти на пенсию досрочно - на два года раньше общего пенсионного возраста. В этом году право на досрочную пенсию будут иметь лица, достигшие возраста в 61 год и девять месяцев.

Пенсионный возраст в Латвии ежегодно повышается на три месяца с 2014 года, пока в 2025 году он не достигнет 65 лет.

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