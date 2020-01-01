Главный гонщик десятилетия Хэмилтон. Превзойдет ли он легендарного Шумахера?

Британец начал свою десятилетие в "Макларене", а завершил в "Мерседесе".

Как пишет Eurosport, Хэмилтон является обладателем множества рекордов - по победам на различных трассах, по победам и поул-позициям в 12 сезонах подряд и это еще не все. Гонщик повторил достижение легендарного Шумахера, выиграв чемпионат мира в пятый раз за одну и ту же команду.

Британец также может похвастаться немаленьким богатством. Хэмилтон зарабатывает 53 миллиона долларов в год, однако, по данным других источников, 42 или 35. На данный момент состояние гонщика оценивается в 489 миллионов долларов.

То есть, он даже богаче Шумахера.

Чаще всего Хэмилтон соперничал с гонщиками из Германии и не раз оставлял на втором месте Себастьяна Феттеля. Между тем в 2016 году Нико Росберг получил на пять очков больше британца. Феттель в итоге не смог выдержать конкуренции и в 2019 году оказался на пятом месте. Хэмилтон стал золотым призером, а второе и третье место получили финн Валттери Боттас и Макс Ферстаппен из Нидерландов.

Гонщик является продуктом "Мерседеса", ради которого команда отдает все свои силы. Победы в "Формуле" добываются тем, как слаженно работает весь механизм - важно участие инженеров, механиков и других.

"Всегда важно то, какие цели вы преследуете. Я не раз говорил, что не ставил себе задачу сравняться с Михаэлем по титулам, я не из тех, кто постоянно думает о рекордах и рейтингах. Мне всегда казалось, что до успеха Шумахера слишком далеко. Своего второго чемпионского титула мне пришлось ждать несколько лет, в то время семь трофеев выглядели чем-то недостижимым – сейчас до рекорда остался всего один титул, но задача ничуть не проще", - заявил Хэмилтон на чемпионской пресс-конференции в ноябре 2019 года.

Гонщик подчеркнул, что пока не собирается гнаться за седьмым титулом.

"В следующем сезоне нам предстоит иметь дело с очень сложным вызовом. В этом году после летнего перерыва соперники выступают невероятно сильно, чтобы одолеть их, нужно проделать колоссальную работу, так что сейчас мне бы не хотелось думать о рекордах. Мне не хочется взращивать в себе самом идею во что бы то ни стало завоевать седьмой титул и сравняться с Михаэлем – я только что завоевал шестой, нужно им насладиться", – подчеркнул британец.