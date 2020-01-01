В Кегумском крае горел жилой дом: на месте работали 18 пожарных
В среду, 1 января, в Рембатской волости Кегумского края в двухэтажном жилом доме возник пожар. На месте работают 18 сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), сообщила представитель VUGD Агрита Витола.
В 7.19 пожарные получили вызов в Рембатскую волость, где загорелся двухэтажный жилой дом. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров.
Витола рассказала, что перед прибытием сотрудников VUGD из дома эвакуировался один человек.
На данный момент пять специализированных транспортных средств службы и 18 сотрудников VUGD продолжают тушить пожар. Пожар был потушен в 13.30, сообщила Витола.