Ад в новогоднюю ночь: в Германии возник пожар в зоопарке

"Осуществились наши самые ужасные страхи", - сообщается на странице зоопарка в соцсети Facebook.

Крефелдский зоопарк специализируется в содержании приматов. Полиция сообщает, что по крайней мере 30 животных погибли. Огонь уничтожил вольер с мартышками, который был открыт в 1975 году.

Пожарные остановили распространение огня на другие здания зоопарка. Пока неизвестно, что вызвало пожар.

Должностные лица не подтвердили, что причиной возгорания мог быть праздничный салют.

Зоопарк будет закрыт, чтобы работники могли справиться с шоком и последствиями трагедии.

"Вскоре после полуночи нас коснулась безмерная трагедия. Вольер с обезьянами сгорел до основания", - говорится в сообщении зоопарка.