Названы самые дорогие свадьбы десятилетия

Как сообщает издание, рейтинг возглавило торжество британского принца Гарри и экс-актрисы Меган Маркл. Оно состоялось в Виндзорском замке 19 мая 2018 года. Свадебное платье Маркл стоило 420 тысяч фунтов стерлингов, а на саму церемонию было потрачено 35 миллионов фунтов.

Второе место заняла свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Она обошлась королевской семье в 26 миллионов фунтов стерлингов. Бракосочетание прошло 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве. Этот день был объявлен выходным во всей Великобритании.

На третьем месте - свадьба дочери президента "Формулы-1" Берни Экклстоуна. Петра Экклстоун вышла замуж за бизнесмена Джеймса Стэнта в 2011 году. Расходы пары составили девять миллионов фунтов стерлингов. Правда в 2018 году этот брак распался.

На четвертой строчке оказалась свадьба музыканта Джастина Тимберлейка и актрисы Джессики Биль. Их бракосочетание состоялось в Италии в 2012 году. На церемонию ушло четыре миллиона фунтов стерлингов. Пара на неделю забронировала роскошный курорт Борго Эгнация - только локация обошлась им в 770 тысяч фунтов.

На пятом месте в списке - торжество актера Джорджа Клуни и юриста Амаль Аламуддин. В 2014 году в Италии пара потратила 3,5 миллиона фунтов стерлингов на отели для гостей, изысканные блюда, свадебные наряды и цветы.