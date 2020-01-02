В СГД появится виртуальный ассистент по имени Том. Вы можете его потренировать

Задачей виртуального ассистента СГД по имени Том будет отвечать на вопросы жителей, которые они чаще всего задают налоговым консультантам.

На данный момент Том получил основные знания по этим вопросам, однако процесс его дальнейшего обучения будет зависеть от возможности практиковаться.

Во время тестового периода, который продлится до 14 января 2020 года, жители Латвии смогут не только задать Тому вопросы на налоговые темы, но и отправить свою оценку работы виртуального ассистента, а также свои рекомендации и пожелания по электронному адресу virtualais.asistents@vid.gov.lv.