Почти 18 000 человек еще не подали декларации о доходах. СГД начислит штрафные проценты

"Согласно имеющейся в нашем распоряжении информации, 17 800 человек, у которых в результате налоговой реформы образовался долг, не подали декларации и не уплатили эту разницу", - сказала Янкова, добавив, что в целом обязательно подать декларации за 2018 год и выплатить образовавшуюся налоговую разницу должны были 80 000 латвийцев.

Таким образом, как указала Янкова, несколько тысяч лиц не подали декларации, хотя СГД несколько раз пыталась связаться с ними через электронную систему декларирования, по телефону и с помощью писем.

"Нужно понимать, что игнорирование наших приглашений не освобождает от обязанности подать декларацию о доходах и уплатить возникшую налоговую разницу", - сказала представитель СГД, отметив, что среди должников есть люди, чьи долги превышают 5000 евро и даже 10 000 евро.