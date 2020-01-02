Чт, 2.01.2020
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Покинуть дом в течение 48 часов: пожары на востоке Австралии принудили к массовой эвакуации

ФОТО: AFP/SCANPIX

Десяткам тысяч человек в австралийских штатах Новый Южный Уэльс и Виктория необходимо покинуть свои дома в течение 48 часов из-за сильных лесных пожаров, передает Deutsche Welle. 

Министр транспорта Нового Южного Уэльса Эндрю Констанс предупредил о возможном ухудшении ситуации в предстоящие дни.

Отмечается, что в субботу, 4 января, прогнозируется еще одна волна жары. Температура воздуха может превысить 40 градусов, к тому же ожидается усиление ветра.

Галерея: Лесные пожары в Австралии

Напомним, лесные пожары бушуют в Австралии с сентября.

По сообщениям Deutsche Welle, пламенем охвачено свыше 5,5 млн гектаров. Для сравнения - это больше площади Дании.

Галерея: Рекорды жары в Австралии 

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