Покинуть дом в течение 48 часов: пожары на востоке Австралии принудили к массовой эвакуации

Десяткам тысяч человек в австралийских штатах Новый Южный Уэльс и Виктория необходимо покинуть свои дома в течение 48 часов из-за сильных лесных пожаров, передает Deutsche Welle.
Министр транспорта Нового Южного Уэльса Эндрю Констанс предупредил о возможном ухудшении ситуации в предстоящие дни.
Отмечается, что в субботу, 4 января, прогнозируется еще одна волна жары. Температура воздуха может превысить 40 градусов, к тому же ожидается усиление ветра.
Галерея: Лесные пожары в Австралии
Напомним, лесные пожары бушуют в Австралии с сентября.
По сообщениям Deutsche Welle, пламенем охвачено свыше 5,5 млн гектаров. Для сравнения - это больше площади Дании.
Галерея: Рекорды жары в Австралии