После 10 поражений Мерзликин наконец отметил победу в НХЛ

25-летний латвийский хоккейный вратарь Элвис Мерзликин в последний день 2019 года наконец дождался своей первой победы в НХЛ.
Он помог своей команде "Коламбус Блю Джекетс" одолеть "Флориду Пантерз" со счётом 4:1. Примечательно, что в воротах противника был экс-игрок "Коламбуса" Сергей Бобровский.
После победы дебютант НХЛ из Латвии не скрывал эмоций. Его радость попала под прицелы видеокамер.
Видео: Элвис Мерзликин эмоционально празднует первую победу в НХЛ
Отметим, что до этой победы Мерзликин проиграл все десять игр, в которых он защищал ворота "Коламбус Блю Джекетс". Наконец он одержал свою первую победу на домашней арене.
"Мне нужно было десять игр, чтобы сделать это. Наконец-то пришла первая победа! Я несказанно благодарен товарищам по команде, которые даже при счёте 4:1 бросались под шайбы, чтобы помочь мне вырвать эту победу. Они знали, насколько это важно для меня", - после матча признался Мерзликин.
Бобровский со своей стороны в послематчевом комментарии отметил, что "эмоции от возвращения - странные, сложно их описать. Быть тут на другой стороне скамейки странно. Много воспоминаний".
В то же время он подчеркнул:
"Я ненавижу проигрывать, но я должен играть лучше. Четыре гола - это многовато. Я чувствую, что мог сегодня сделать больше и сыграть лучше. Но уж как получилось. Надо двигаться дальше".