После 10 поражений Мерзликин наконец отметил победу в НХЛ

Он помог своей команде "Коламбус Блю Джекетс" одолеть "Флориду Пантерз" со счётом 4:1. Примечательно, что в воротах противника был экс-игрок "Коламбуса" Сергей Бобровский.

После победы дебютант НХЛ из Латвии не скрывал эмоций. Его радость попала под прицелы видеокамер.

Видео: Элвис Мерзликин эмоционально празднует первую победу в НХЛ

Отметим, что до этой победы Мерзликин проиграл все десять игр, в которых он защищал ворота "Коламбус Блю Джекетс". Наконец он одержал свою первую победу на домашней арене.

"Мне нужно было десять игр, чтобы сделать это. Наконец-то пришла первая победа! Я несказанно благодарен товарищам по команде, которые даже при счёте 4:1 бросались под шайбы, чтобы помочь мне вырвать эту победу. Они знали, насколько это важно для меня", - после матча признался Мерзликин.

Бобровский со своей стороны в послематчевом комментарии отметил, что "эмоции от возвращения - странные, сложно их описать. Быть тут на другой стороне скамейки странно. Много воспоминаний".

В то же время он подчеркнул: